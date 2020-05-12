МОЗ Франції відмовив меру Парижа, яка вимагала відкрити парки

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив у вівторок, що парки та сади залишаться закритими в Парижі та столичному регіоні, щоб обмежити ризик другої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Веран зробив таку заяву після того, як мер Парижа Анн Ідальго попросила про відкриття парків французької столиці, закритих з 17 березня, за умови, що люди будуть носити маски для обличчя.

Раніше натовпи парижан зібралися в понеділок на берегах популярного каналу Сен-Мартен і річки Сени, щоб відсвяткувати ослаблення карантину.

Поліція була змушена розігнати натовп, і міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер пізніше попросив Паризьку префектуру заборонити розписати алкоголь на каналі Сен-Мартен і берегах Сени.

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"Це ще не кінець. Вірус продовжує поширюватися... Із вчорашніх зображень з берегів Сени...можна зрозуміти, але це може бути небезпечно",- сказав Веран.

"Ні, ми не будемо знову відкривати парки та сади в Парижі, в Іль-де-Франс і в регіонах, які класифікуються як червоні, тому що може бути надзвичайно спокусливо з огляду на сонце, яке ми маємо сьогодні, перестати дотримуватися обмеження в 10 осіб, а також соціального дистанціювання" – додав він.

В даний час Франція розділена на" зелені зони", де рівень інфікування низький, і "червоні зони", включаючи столичний регіон, де цей рівень вищий і діють додаткові обмеження.