Минздрав Франции отказал мэру Парижа, требовавшей открыть парки

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил во вторник, что парки и сады останутся закрытыми в Париже и столичном регионе, чтобы ограничить риск второй волны коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Веран сделал такое заявление после того, как мэр Парижа Анн Идальго попросила об открытии парков французской столицы, закрытых с 17 марта, при условии, что люди будут носить маски.

Ранее толпы парижан собрались в понедельник на берегах популярного канала Сен-Мартен и реки Сены, чтобы отпраздновать ослабление карантина.

Полиция была вынуждена разогнать толпу, и министр внутренних дел Кристоф Кастанер позже попросил Парижскую префектуру запретить распивать алкоголь на канале Сен-Мартен и берегах Сены.

"Это еще не конец. Вирус продолжает распространяться… По вчерашним кадрам с берегов Сены... можно понять, но это может быть опасно", - сказал Веран.

"Нет, мы не будем снова открывать парки и сады в Париже, в Иль-де-Франс и в регионах, которые классифицируются как красные, так как может быть чрезвычайно соблазнительно, учитывая солнечную погоду, перестать соблюдать ограничение в 10 человек, а также социальное дистанцирование", - добавил он.

В настоящее время Франция разделена на "зеленые зоны", где уровень инфицирования низкий, и "красные зоны", включая столичный регион, где этот уровень выше и действуют дополнительные ограничения.