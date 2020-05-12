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Шмигаль і Меркель "віртуально" обговорили Донбас, реформи і пандемію

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Шмигаль і Меркель "віртуально" обговорили Донбас, реформи і пандемію

Вівторок, 12 травня 2020, 15:06

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час віртуальних переговорів 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, процес реформ та протидію коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про хід переговорів прозвітував речник німецького уряду Штеффен Зайберт на сайті відомства. 

Це був перший "віртуальний візит" прем’єра Шмигаля до Німеччини. Він був запланований на понеділок 20 квітня, але перенесений на пізнішу дату "з міркувань планування".

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За словами Зайберта, керівники урядів України і Німеччини обмінялися думками про тісні двосторонні і економічні відносини, процес реформ в Україні та ситуацію в сфері безпеки на сході України. 

"Канцлерка пообіцяла прем'єр-міністру і надалі надавати німецьку підтримку курсу реформ, особливо в сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією", - розповів Зайбері.

Прем'єр-міністр України підкреслив, що український уряд продовжить курс реформ в тісній співпраці з ЄС і МВФ, повідомив урядовий речник.

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Меркель і Шмигаль також обговорили заходи щодо стримування пандемії коронавірусу. "Канцлерка пообіцяла вивчити можливу підтримку в боротьбі з кризою", - сказав Зайберт.

Німеччина є одним з найважливіших економічних партнерів України з об'ємом двосторонньої торгівлі в 7,8 млрд євро в 2019 році. В Україні діє близько 2 тисяч німецьких компаній. 

Німеччина підтримала Україну на загальну суму близько 1,2 млрд євро з 2014 року і стала найбільшим двостороннім донором гуманітарної допомоги в 2019 році, інформує сайт німецького уряду. 

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