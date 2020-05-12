Шмыгаль и Меркель "виртуально" обсудили Донбасс, реформы и пандемию

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время виртуальных переговоров 12 мая обсудили ситуацию на Донбассе, процесс реформ и противодействие коронавирусу.

Как сообщает "Европейская правда", о ходе переговоров отчитался представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на сайте ведомства.

Это был первый "виртуальный визит" премьера Шмыгаля в Германию. Он был запланирован на понедельник 20 апреля, но перенесен на более позднюю дату "из соображений планирования".

По словам Зайберта, руководители правительств Украины и Германии обменялись мнениями о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.

"Канцлер пообещала премьер-министру и в дальнейшем предоставлять немецкую поддержку курса реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией", - рассказал Зайбери.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что украинское правительство продолжит курс реформ в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ, сообщил правительственный представитель.

Меркель и Шмыгаль также обсудили меры по сдерживанию пандемии коронавируса. "Канцлер пообещала изучить возможную поддержку в борьбе с кризисом", - сказал Зайберт.

Германия является одним из важнейших экономических партнеров Украины с объемом двусторонней торговли в 7,8 млрд евро в 2019 году. В Украине действует около 2 тысяч немецких компаний.

Германия поддержала Украину на общую сумму около 1,2 млрд евро с 2014 года и стала крупнейшим двусторонним донором гуманитарной помощи в 2019 году, информирует сайт немецкого правительства.