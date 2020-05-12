Шмигаль розраховує на сигнал Німеччини щодо європейського майбутнього України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що Німеччина під час головування у Раді ЄС у цьому році дасть сигнал щодо європейського майбутнього України.

Як повідомили у департаменті комунікацій секретаріату Кабміну, про це йшлося під час першої "віртуальної зустрічі" прем’єра України з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 12 травня.

Шмигаль запевнив Меркель, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньополітичного курсу України.

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"Сподіваюсь, що ФРН під час головування у Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", – сказав глава українського уряду.

Шмигаль також порушив питання щодо можливості отримання промислового безвізу з країнами Євросоюзу, а також приєднання України до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP).

Шмигаль та Меркель також обговорили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проєкту на одній з українських шахт. Меркель запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проєкті.

Прем’єр також висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.

Раніше в офісі Меркель повідомили, що глави урядів України та Німеччини під час віртуальних переговорів 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, процес реформ та протидію коронавірусу.