Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії трохи зросла добова кількість нових заражень коронавірусом 

У Британії різко збільшилось число померлих від коронавірусу – 627 смертей за добу

Ще два чартери доправлять українських сезонних працівників до Австрії

Шмигаль і Меркель "віртуально" обговорили Донбас, реформи і пандемію






Шмигаль розраховує на сигнал Німеччини щодо європейського майбутнього України

Вівторок, 12 травня 2020, 16:49

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що Німеччина під час головування у Раді ЄС у цьому році дасть сигнал щодо європейського майбутнього України. 

Як повідомили у департаменті комунікацій секретаріату Кабміну, про це йшлося під час першої "віртуальної зустрічі" прем’єра України з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 12 травня. 

Шмигаль запевнив Меркель, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньополітичного курсу України. 

Читайте також
Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

"Сподіваюсь, що ФРН під час головування у Раді ЄС у другій половині 2020 року дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", – сказав глава українського уряду. 

Шмигаль також порушив питання щодо можливості отримання промислового безвізу з країнами Євросоюзу, а також приєднання України до Партнерства розширених можливостей НАТО (EOP). 

Шмигаль та Меркель також обговорили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проєкту на одній з українських шахт. Меркель запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проєкті. 

Прем’єр також висловив сподівання, що Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.

Раніше в офісі Меркель повідомили, що глави урядів України та Німеччини під час віртуальних переговорів 12 травня обговорили ситуацію на Донбасі, процес реформ та протидію коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Меркель
powered by lun.ua