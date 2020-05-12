Шмыгаль рассчитывает на сигнал Германии относительно европейского будущего Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Германия во время председательства в Совете ЕС в этом году даст сигнал о европейском будущем Украины.

Как сообщили в департаменте коммуникаций секретариата Кабмина, об этом шла речь во время первой "виртуальной встречи" премьера Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 мая.

Шмыгаль заверил Меркель, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

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"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - сказал глава украинского правительства.

Шмыгаль также поднял вопрос о возможности получения промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО (EOP).

Шмыгаль и Меркель также обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Меркель заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.

Премьер также выразил надежду, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

Ранее в офисе Меркель сообщили, что главы правительств Украины и Германии во время виртуальных переговоров 12 мая обсудили ситуацию на Донбассе, процесс реформ и противодействие коронавирусу.