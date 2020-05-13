Епідемія у Німеччині: кількість нових хворих і померлих дещо знизилась

У Німеччині кількість нових випадків та померлих знизилася після різкого стрибка у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

У Німеччині за останні 24 години від коронавірусу помер 101 хворий – дещо менше, ніж 116 вчора. До того два дні повідомляли про значно меншу кількість загиблих – 22 і 26.

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Кількість нових випадків за добу зросла на 798 – суттєво менше, ніж 933 вчора. Вчорашній показник майже утричі перевищував цифру за понеділок. Стрибок кількості нових померлих і хворих у вівторок пояснюється типовою затримкою даних за вихідні, які потрапляють у статистику вівторка.

Більшість нових випадків виявлені у землях Північний Рейн-Вестфалія (222), Баварія (209) та Баден-Вюртемберг (159), які найбільше постраждали від епідемії.

Одужали за добу близько 1500 хворих.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні з початку епідемії досягла 171 306. 7634 хворих померли, 148 700 – одужали.

Раніше в Інституті Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії, попередили, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value), який позначає, скільки в середньому людей інфікує одна заражена людина, вперше з середини квітня знову перевищив "1", і це є тривожним сигналом у контексті послаблення обмежень.

У п’ятницю цей показник ще становив 0.83, у суботу зріс до 1,1, а в неділю – до 1,13, після чого в понеділок дещо знизився – до 1.07.

Нагадаємо, з понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.

Раніше федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.