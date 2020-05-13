Эпидемия в Германии: число новых больных и умерших несколько снизилось
В Германии количество новых случаев заражения коронавирусом и умерших снизилось после резкого скачка во вторник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.
В Германии за последние 24 часа от коронавируса умер 101 человек - несколько меньше, чем 116 вчера. До того два дня сообщали о значительно меньшем количестве погибших - 22 и 26.
Количество новых случаев за сутки выросло на 798 - что существенно меньше, чем 933 вчера. Вчерашний показатель почти втрое превышал цифру за понедельник. Рост числа новых умерших и больных во вторник объясняется обычной задержкой данных за выходные, которые попадают в статистику вторника.
Большинство новых случаев выявлены в землях Северный Рейн-Вестфалия (222), Бавария (209) и Баден-Вюртемберг (159), наиболее пострадавших от эпидемии.
Выздоровели за сутки около 1500 больных.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране с начала эпидемии достигло 171 306. 7634 заболевших скончались, 148 700 - выздоровели.
Ранее в Институте Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии, предупредили, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value), который обозначает, сколько в среднем человек инфицирует один зараженный, впервые с середины апреля вновь превысил "1", и это является тревожным сигналом в контексте ослабления ограничений.
В пятницу этот показатель еще составлял 0.83, в субботу вырос до 1,1, а в воскресенье - до 1,13, после чего в понедельник несколько снизился - до 1.07.
Напомним, с понедельника в Германии начались новые послабления карантина. Правила зависят от региона.
Ранее федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.