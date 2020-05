ЕС приветствует принятие "антиколомойского" закона о банках

Европейский Союз приветствует принятие Верховной радой закона о банках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал он в своем Twitter.

🇪🇺 welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect 🇺🇦 public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.