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Президент Австрии поздравил Зеленского с "антиколомойским" законом

Среда, 13 мая 2020, 15:44

Президент Австрии приветствовал принятие украинским парламентом так называемого "антиколомойского закона" о банках.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре президента Австрии Александра ван дер Беллена и Владимира Зеленского в среду.

"Президент Австрии поздравил украинского коллегу с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", - сообщили в офисе главы государства.

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Зеленский, со своей стороны, поблагодарил ван дер Беллена за поддержку Австрии в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы.

Зеленский также сообщил ван дер Беллену о развитии ситуации на Донбассе, отметив неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский президент также выразил надежду, что Австрия будет активно поддерживать шаги Украины в направлении евроинтеграции.

Как уже сообщалось, принятие "антиколомойского" закона приветствовали глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Сегодня Верховная рада приняла законопроект о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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