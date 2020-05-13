Меркель призвала немцев не ставить под угрозу достижения в борьбе с эпидемией

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан не подвергать опасности то, чего удалось достичь в стремлении замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Магазины, школы и фабрики в Германии на этой неделе снова заработали, с 15 мая ожидается некоторое ослабление на границах. Но правило держать дистанцию ​​в 1,5 метра от других все еще действует, как и масочный режим в общественном транспорте и в большинстве магазинов.

Канцлер призвала к осторожности несмотря на интенсивное давление со стороны некоторых земельных премьеров и бизнеса, которые настаивают на более быстром ослаблении карантина.

"Коронавирус остается опасным для всех нас", - заявила Меркель в нижней палате парламента, добавив, что немцы еще некоторое время будут жить с пандемией, поскольку до сих пор не найдено эффективного лечения или вакцины.

"Было бы удручающе, если бы нам пришлось вернуться к ограничениям, от которых мы стремимся избавиться, из-за того, что мы хотим слишком многого и слишком скоро", - сказала Меркель.

Коэффициент распространения коронавируса в Германии, который, по словам Меркель, должен оставаться ниже критического порога 1, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения, снизился до 0,94 во вторник с 1,07 в понедельник.

По данным Института инфекционных болезней имени Роберта Коха, в Германии зарегистрировано 171 306 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 7634 человека умерли.