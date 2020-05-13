Прем’єр Британії хоче, щоб авіакомпанії знизили викиди вуглецю після відновлення польотів
Авіакомпанії повинні вжити заходів, щоб знизити викиди вуглецю при поновленні польотів, зупинених через пандемію коронавірусу.
Про це заявив прем’єр Британії Борис Джонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Джонсон хоче, аби рівень викидів не поновлювався до того, що був до пандемії.
"Мимоволі на планеті в цьому році буде значно скорочено викиди CO2 ... Ми повинні закріпити ці досягнення", - заявив Джонсон в парламенті.
"Я не хочу, щоб ми повернулися в епоху тих же типів викидів, які були в минулому. Авіація, як і будь-який інший сектор, повинна знижувати викиди вуглецю", - додав він.
Водночас Джонсон прямо не відповів на питання про те, чи будуть змушені авіакомпанії, які звертаються за фінансовою допомогою до уряду, відповідати конкретним кліматичним цілям в обмін на допомогу.
Світові авіакомпанії зазнали серйозних збитків через призупинення польотів у зв’язку з коронавірусом і оголошують антикризові заходи. Скандинавська авіакомпанія SAS заявила, що скоротить до 5000 штатних посад через пандемію COVID-19.
Авіакомпанія Brussels Airlines звільнить близько чверті співробітників, скоротить повітряний парк приблизно на третину і скоротить пункти призначення.