Україна вперше скасовує карантинні обмеження експорту

Уряд ухвалив рішення про зняття першого карантинного обмеження експорту - з 15 травня Україна зніме обмеження на експорт етилового спирту.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".

За словами Качки, за час дії обмежень запрацював внутрішній ринок дезінфекторів і "ринок запрацював належним чином".

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"Відповідно уряд прийняв рішення пришвидшити зняття обмеження. Це ще один гарний приклад гарної координації між урядом і ринком", - написав качка на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, кабмін на позачерговому засіданні 23 березня ухвалив рішення заборонити до 1 червня експорт етилового спирту з території України.

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