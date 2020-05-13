Україна вперше скасовує карантинні обмеження експорту
Середа, 13 травня 2020, 20:06
Уряд ухвалив рішення про зняття першого карантинного обмеження експорту - з 15 травня Україна зніме обмеження на експорт етилового спирту.
Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".
За словами Качки, за час дії обмежень запрацював внутрішній ринок дезінфекторів і "ринок запрацював належним чином".
"Відповідно уряд прийняв рішення пришвидшити зняття обмеження. Це ще один гарний приклад гарної координації між урядом і ринком", - написав качка на своїй Facebook-сторінці.
Нагадаємо, кабмін на позачерговому засіданні 23 березня ухвалив рішення заборонити до 1 червня експорт етилового спирту з території України.
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