Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Переговорщик Кремля прилетел в Берлин на переговоры по Донбассу - СМИ

Украина впервые отменяет карантинные ограничения экспорта

От коронавируса в Италии умерли более 31 тысячи человек

Послы G7 поприветствовали принятие "антиколомойського" закона о банках






Украина впервые отменяет карантинные ограничения экспорта

Среда, 13 мая 2020, 20:06

Правительство приняло решение о снятии первого карантинного ограничения экспорта - с 15 мая Украина снимет ограничения на экспорт этилового спирта.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

По словам Качки, за время действия ограничений заработал внутренний рынок дезинфекторов и "рынок заработал должным образом".

Читайте также
Румыния запретила экспорт пшеницы, кукурузы и сахара на время эпидемии

"Соответственно правительство приняло решение ускорить снятие ограничения. Это еще один хороший пример хорошей координации между правительством и рынком", - написал Качка на своей Facebook-странице.

Напомним, Кабмин на внеочередном заседании 23 марта принял решение запретить до 1 июня экспорт этилового спирта с территории Украины.

Читайте также: Коронавирусные барьеры: как Украине в новых условиях защитить свой экспорт

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Торговля
powered by lun.ua