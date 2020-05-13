Украина впервые отменяет карантинные ограничения экспорта
Правительство приняло решение о снятии первого карантинного ограничения экспорта - с 15 мая Украина снимет ограничения на экспорт этилового спирта.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Европейская правда".
По словам Качки, за время действия ограничений заработал внутренний рынок дезинфекторов и "рынок заработал должным образом".
"Соответственно правительство приняло решение ускорить снятие ограничения. Это еще один хороший пример хорошей координации между правительством и рынком", - написал Качка на своей Facebook-странице.
Напомним, Кабмин на внеочередном заседании 23 марта принял решение запретить до 1 июня экспорт этилового спирта с территории Украины.
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