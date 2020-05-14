У Німеччині партії хочуть змінити виборче законодавство через пандемію

Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) та "Зелені" розглядають можливість змінити порядок проведення виборчої кампанії на випадок, якщо на цей період припаде новий спалах коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Соціал-демократи та "Зелені" розглядають можливість змінити порядок організації виборчої кампанії – на випадок, якщо на цей період припаде новий спалах коронавірусу.

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Список кандидатів, які йдуть на вибори до Бундестагу, має бути затверджений на партійних зборах. Пропозиція полягає у тому, щоб дозволити проводити такі збори дистанційно.

Генсекретар SPD Ларс Клінгбайль та Міхаель Келлнер від "Зелених" напрацювали відповідні пропозиції та надіслали на погодження колегам з інших партій.

У них йдеться про те, щоб партії могли висувати своїх кандидатів, поєднуючи дистанційні збори та поштове голосування.

Для цього у законодавство пропонують додати положення про те, що презентація та обрання кандидата від округу може відбуватися також без фізичної присутності у місці зборів – під час відеоконференції, і вибори можуть проводитися поштовим голосуванням.

Крім того, пропонують розширити можливість дистанційної участі у роботі партій в цілому.

Вибори до Бундестагу мають відбутися в середині 2021 року.

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