В Германии партии хотят изменить избирательное законодательство из-за пандемии

Социал-демократическая партия Германии (SPD) и "Зеленые" рассматривают возможность изменить порядок проведения избирательной кампании в случае, если на этот период придется новая вспышка коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Социал-демократы и "Зеленые" рассматривают возможность изменить порядок организации избирательной кампании - на случай, если на этот период придется новая вспышка коронавируса.

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Список кандидатов, которые идут на выборы в Бундестаг, должен быть утвержден на партийном собрании. Предложение заключается в том, чтобы позволить проводить такие собрания дистанционно.

Генсекретарь SPD Ларс Клингбайль и Михаэль Келлнер от "Зеленых" наработали соответствующие предложения и направили на согласование коллегам из других партий.

В них говорится о том, чтобы партии могли выдвигать своих кандидатов, сочетая дистанционные сборы и почтовое голосования.

Для этого в законодательство предлагают добавить положение о том, что презентация и избрание кандидата от округа может происходить также без физического присутствия в месте собрания - во время видеоконференции, и выборы могут проводиться путем почтового голосования.

Кроме того, предлагают расширить возможность дистанционного участия в работе партий в целом.

Выборы в Бундестаг должны состояться в середине 2021 года.

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