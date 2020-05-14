У Бельгії кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 54 тисячі

У Бельгії за минулу добу коронавірусом заразилися 307 осіб, а загальне число випадків становить на сьогодні 54 288.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Протягом останньої доби госпіталізували 81 пацієнта з коронавірусом (напередодні повідомлялося про 70 госпіталізацій). З коронавірусом наразі госпіталізовані 1966 пацієнтів, з них 407 перебувають у реанімації.

За добу померли 60 хворих з коронавірусною хворобою (напередодні повідомлялося про 82 летальні випадки).

Загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 8 903.

Протягом доби з лікарень виписали 173 пацієнтів, загальне число тих, хто видужав, зросло до 14 111.

Напередодні в уряді Бельгії оголосили про перехід з 18 травня до другої фази послаблення обмежень: поновиться навчання у школах, дозволять відновити роботу салонів краси і перукарень, відкриються музеї і зоопарки.