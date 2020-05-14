Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Депутаты Европарламента просят ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии

Эпидемия в Испании: число погибших впервые за 6 дней превысило 200

В Испании 5% жителей были инфицированы коронавирусом - исследование

Еврокомиссия представила рекомендации по восстановлению работы транспорта






В Бельгии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 54 тысячи

Четверг, 14 мая 2020, 12:50

В Бельгии за минувшие сутки коронавирусом заразились 307 человек, а общее число случаев составляет сегодня 54 288.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние сутки госпитализирован 81 пациент с коронавирусом (накануне сообщалось о 70 госпитализациях). С коронавирусом пока госпитализированы 1966 пациентов, из них 407 находятся в реанимации.

За сутки умерли 60 больных с коронавирусной болезнью (накануне сообщалось о 82 летальных случаях).

Общее количество умерших с начала эпидемии возросло до 8903.

В течение суток из больниц выписала 173 пациента, общее число тех, кто выздоровел, возросло до 14 111.

Накануне в правительстве Бельгии объявили о переходе с 18 мая ко второй фазе ослабления ограничений: возобновится обучение в школах, позволят восстановить работу салонов красоты и парикмахерских, откроются музеи и зоопарки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Бельгия Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua