В Бельгии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 54 тысячи

В Бельгии за минувшие сутки коронавирусом заразились 307 человек, а общее число случаев составляет сегодня 54 288.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние сутки госпитализирован 81 пациент с коронавирусом (накануне сообщалось о 70 госпитализациях). С коронавирусом пока госпитализированы 1966 пациентов, из них 407 находятся в реанимации.

За сутки умерли 60 больных с коронавирусной болезнью (накануне сообщалось о 82 летальных случаях).

Общее количество умерших с начала эпидемии возросло до 8903.

В течение суток из больниц выписала 173 пациента, общее число тех, кто выздоровел, возросло до 14 111.

Накануне в правительстве Бельгии объявили о переходе с 18 мая ко второй фазе ослабления ограничений: возобновится обучение в школах, позволят восстановить работу салонов красоты и парикмахерских, откроются музеи и зоопарки.