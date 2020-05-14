Уряд Франції анонсував "план Маршалла" для туристичної галузі

Прем’єр-міністр Франції анонсував "план Маршалла" для туристичної галузі у розмірі 18 млрд євро у зв’язку з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп анонсував "план Маршалла" для туристичної галузі у розмірі 18 млрд євро для подолання кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

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"Туристична галузь зазнала найважчих випробувань у новітній історії, її порятунок є національним пріоритетом… Цей сектор забезпечує 2 мільйони робочих місць та 8% наших національних багатств", - зазначив прем’єр.

6,2 млрд євро передбачені для гарантованих державою позик – для близько 50 тисяч компаній галузі.

Також до кінця 2020 року буде доступна фінансова допомога з вже діючого "Фонду солідарності" - спеціального фонду, створеного для підтримки мікропідприємств у зв’язку з пандемією коронавірусу. З цього джерела можлива допомога у розмірі до 10 тисяч євро.

Передбачається низка інших заходів, пов’язаних із зобов’язаннями компаній перед банками, та призупиненням податкових зобов’язань.

На додачу, йдеться про інвестиційний план у розмірі 1,3 млрд євро, який має допомогти підприємствам відновитися після кризи. Він буде фінансуватися з державної фінансової установи Caisse des dépôts та французького інвестиційного банку (Banque publique d'investissement). До цієї суми додадуться приватні внески, за рахунок яких вона має зрости до 7 мільярдів євро.

Під час презентації прем’єр також заявив, що французи зможуть почати їздити на відпочинок у межах Франції у липні-серпні. За його словами, в той час можуть залишитися "дуже локальні обмеження" на випадок, якщо у певних регіонах епідемічна ситуація буде гіршою.

Детальніше про те, як країна збирається повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.