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Польща продовжила закриття шкіл до кінця навчального року

Четвер, 14 травня 2020, 15:54

Польща вирішила продовжити закриття шкіл до кінця навчального року 26 червня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Втім деякі послаблення все ж будуть. З 25 травня у початкових класах відновляться опікунсько-освітні заняття. Крім того, стартують консультації з вчителями для випускників та восьмикласників, які готуються до іспитів. 

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З 1 червня розпочнуться аналогічні консультації для всіх учнів початкових і середніх шкіл, наприклад, для підвищення оцінок.

Через спалах коронавірусу у Польщі заняття в школах в очній формі не проводяться з 12 березня. З 25 березня школи зобов'язані викладати дистанційно. 

Як повідомлялось, у Польщі з 18 травня відновлять роботу салони краси і перукарні, частково відкриються і ресторани.

З 18 травня будуть змінені правила руху громадського транспорту. Ліміт пасажирів буде збільшений.

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