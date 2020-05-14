Польща продовжила закриття шкіл до кінця навчального року

Польща вирішила продовжити закриття шкіл до кінця навчального року 26 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Втім деякі послаблення все ж будуть. З 25 травня у початкових класах відновляться опікунсько-освітні заняття. Крім того, стартують консультації з вчителями для випускників та восьмикласників, які готуються до іспитів.

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З 1 червня розпочнуться аналогічні консультації для всіх учнів початкових і середніх шкіл, наприклад, для підвищення оцінок.

Через спалах коронавірусу у Польщі заняття в школах в очній формі не проводяться з 12 березня. З 25 березня школи зобов'язані викладати дистанційно.

Як повідомлялось, у Польщі з 18 травня відновлять роботу салони краси і перукарні, частково відкриються і ресторани.

З 18 травня будуть змінені правила руху громадського транспорту. Ліміт пасажирів буде збільшений.