Польша продлила закрытие школ до конца учебного года

Польша решила продолжить закрытие школ до конца учебного года 26 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Впрочем, некоторые послабления все же будут. С 25 мая в начальных классах возобновятся попечительско-образовательные занятия. Кроме того, стартуют консультации с учителями для выпускников и восьмиклассников, которые готовятся к экзаменам.

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С 1 июня начнутся аналогичные консультации для всех учеников начальных и средних школ, например, для повышения оценок.

Из-за вспышки коронавируса в Польше занятия в школах в очной форме не проводятся с 12 марта. С 25 марта школы обязаны преподавать дистанционно.

Как сообщалось, в Польше с 18 мая возобновят работу салоны красоты и парикмахерские, частично откроются и рестораны.

С 18 мая будут изменены правила движения общественного транспорта. Лимит пассажиров будет увеличен.