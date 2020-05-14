Епідемія у Британії: число нових випадків стабільне, смертність дещо знизилась

У Британії протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 428 людей, що трохи менше ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британський департамент охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Загальне число смертей від наслідків коронавірусної хвороби станом на ранок 14 травня зросло до 33 614.

За минулу добу було зареєстровано 3 446 нових випадків зараження, вчора повідомлялося про 3 242 виявлених випадки.

Загальне число заражень від початку епідемії складає тепер 233 151.

Загалом британська влада провела тестування майже 1,6 млн людей.

Як повідомлялося, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.