Эпидемия в Британии: число новых случаев стабильно, смертность снизилась

В Британии за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 428 человек, что немного меньше, чем накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

Общее число смертей от последствий коронавирусной болезни по состоянию на утро 14 мая выросло до 33 614.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 3446 новых случаев заражения, вчера сообщалось о 3242 выявленных случаях.

Общее число заражений с начала эпидемии составляет теперь 233 151.

В целом британские власти протестировали почти 1,6 млн человек.

Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.