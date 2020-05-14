Эпидемия в Британии: число новых случаев стабильно, смертность снизилась
В Британии за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 428 человек, что немного меньше, чем накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.
Общее число смертей от последствий коронавирусной болезни по состоянию на утро 14 мая выросло до 33 614.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 3446 новых случаев заражения, вчера сообщалось о 3242 выявленных случаях.
Общее число заражений с начала эпидемии составляет теперь 233 151.
В целом британские власти протестировали почти 1,6 млн человек.
Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.
В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.