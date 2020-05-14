Генконсульство України у Мілані відновлює прийом громадян, зупинений через пандемію

Генеральне консульство України в Мілані з 25 травня відновлює прийом громадян за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення установи у Facebook.

До зняття коронавірусних обмежувальних заходів прийом буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті консульства.

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Відвідувачі повинні будуть використовувати захисні маски і, по можливості, рукавички, дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як в приміщенні консульства, так і зовні.

У приміщенні консульства може перебувати не більше однієї людини/сім'ї на кожному з 5 місць прийому.

У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства та може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму.

Генеральне консульство України в Мілані призупинило прийом громадян та видачу документів через поширення коронавірусу на півночі Італії ще наприкінці лютого.