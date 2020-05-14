Генконсульство Украины в Милане восстанавливает прием граждан, остановленный из-за пандемии

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан при условии соблюдения всех противоэпидемических требований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение учреждения в Facebook.

До снятия коронавирусных ограничительных мер прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте консульства.

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Посетители должны будут использовать защитные маски и, по возможности, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию ​​не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи.

В помещении консульства может находиться не более одного человека/семьи на каждом из 5 мест приема.

В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима.

Генеральное консульство Украины в Милане приостановило прием граждан и выдачу документов через распространение коронавируса на севере Италии еще в конце февраля.