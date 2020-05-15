Розмова у Берліні була "не телефонна", і це тривожний сигнал – Клімкін

Візит заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака до Берліна, попри пандемію, свідчить, що на зустрічі обговорювалися конфіденційні теми, і це тривожний сигнал для України.

Як пише "Європейська правда", таку думку висловив у своєму коментарі ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Особистий візит до Берліна заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака, попри пандемію, свідчить, що на зустрічі обговорювалися конфіденційні теми, і це тривожний сигнал для України, вважає Павло Клімкін.

На його думку, цей візит для України - "негативна історія, незалежно від того, були ми про нього попереджені чи ні".

"По-перше, сам факт, що закритого телефонного зв’язку для переговорів недостатньо, свідчить про необхідність обговорення конфіденційних тем. Це дуже непокоїть. Тим паче, що поїздка Козака відбувалася на тлі інформації про злам електронної пошти Меркель російськими хакерами.

По-друге, Німеччина точно розуміла, яким може бути медійний ефект від цього візиту в Україні, і все одно пішла на це", - пише Павло Клімкін.

Павло Клімкін зазначив, що Німеччина була і залишається ключовою для просування у ситуації навколо Донбасу, і високий рейтинг Ангели Меркель як оцінка її менеджменту під час пандемії цьому сприяє. Більш того, наступні пів року Німеччина головує в ЄС і матиме вплив на порядок денний та, опосередковано, на обговорення питання санкцій.

"По-четверте, думаю, що тему Північного потоку-2 теж увагою не оминули, особливо ідеї, як обійти санкції США. Козак є одним з найбільш наближених до Путіна і для таких дискусій пасує", - додав Клімкін.

На його думку, це може бути сигналом Україні про те, що варто триматися "нормандського формату" і "не захоплюватися" двосторонніми контактами.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ повідомили, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України, нібито за запрошенням німецької сторони.

Наступного дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про цей візит і буде знати про те, як він пройшов, тому "ні про які ігри за спиною Києва не йдеться".