Разговор в Берлине была "не телефонный", и это тревожный сигнал - Климкин

Визит заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на пандемию, свидетельствует, что на встрече обсуждались конфиденциальные темы, и это тревожный сигнал для Украины.

Как пишет "Европейская правда", такое мнение высказал в своем комментарии экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Личный визит в Берлин заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, несмотря на пандемию, свидетельствует, что на встрече обсуждались конфиденциальные темы, и это тревожный сигнал для Украины, считает Павел Климкин.

По его мнению, этот визит для Украины - "негативная история, независимо от того, были ли мы о нем предупреждены или нет".

"Во-первых, сам факт, что закрытой телефонной связи для переговоров недостаточно, свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем. Это очень беспокоит. Тем более, что поездка Козака происходила на фоне информации о взломе электронной почты Меркель российскими хакерами.

Во-вторых, Германия точно понимала, каким может быть медийный эффект от этого визита в Украину, и все равно пошла на это", - пишет Павел Климкин.

Павел Климкин отметил, что Германия была и остается ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса, и высокий рейтинг Ангелы Меркель как оценка ее менеджмента во время пандемии этому способствует. Более того, следующие полгода Германия председательствует в ЕС и будет иметь влияние на повестку дня и, опосредованно, на обсуждение вопрос санкций.

"В-четвертых, думаю, что тему "Северного потока-2" тоже не обошли вниманием, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину и для таких дискуссий подходит", - добавил Климкин.

По его мнению, это может быть сигналом Украины о том, что стоит придерживаться Нормандского формата и "не увлекаться" двусторонними контактами.

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоров по Донбассу в Кремле, прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, якобы по приглашению немецкой стороны.

На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала об этом визите и будет знать о том, как он прошел, поэтому "ни о каких играх за спиной Киева речь не идет".