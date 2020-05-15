ЄС не планує обмежень на імпорт з України через коронавірус

Євросоюз не планує запроваджувати жодних спеціальних обмежень на імпорт товарів, в тому числі з України, через коронавірусну кризу.

Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"ЄС не має наміру впроваджувати жодні спецобмеження для захисту свого виробництва через COVID-19. Тут немає жодних змін, захисні механізми застосовуються лише у чіткій відповідності до Угоди про асоціацію з Україною та до зобов’язань ЄС у рамках СОТ", - сказала Матернова.

За її словами, більшість секторів торгівлі стикнулися з проблемами через поточну кризу, важлива для України галузь металургії стала однією з тих, що постраждали найбільше.

"Втім, є кілька винятків з цього тренду – це окремі сільгосптовари, а також деякі товари для боротьби з епідемією, торгівля якими зросла. Хай там як, ЄС лишається найважливішим торговельним партнером України, на нього припадає близько 40% української товарної торгівлі", - додала Матернова.

Нагадаємо, Угорщина закликала ЄС переглянути умови імпорту продукції птахівництва з третіх країн через зменшення споживання внаслідок епідемії коронавірусу.

Україна посідає третє місце серед головних експортерів курятини до країн ЄС, поступаючись Бразилії і Таїланду.

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