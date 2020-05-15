ЕС не планирует ограничений на импорт из Украины из-за коронавируса

Европейский Союз не планирует вводить никаких специальных ограничений на импорт товаров, в том числе из Украины, по причине коронавирусного кризиса.

Об этом заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"ЕС не намерен внедрять какие-либо спецограничения для защиты своего производства из-за COVID-19. Здесь нет никаких изменений, защитные механизмы применяются только в строгом соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной и с обязательствами ЕС в рамках ВТО", - сказала Матернова.

По ее словам, большинство секторов торговли столкнулись с проблемами из-за текущего кризиса, важная для Украины отрасль металлургии стала одной из тех, что пострадали больше всего.

"Впрочем, есть несколько исключений из этого тренда - это отдельные сельхозтовары, а также некоторые товары для борьбы с эпидемией, торговля которыми выросла. ЕС остается важнейшим торговым партнером Украины, на него приходится около 40% украинского товарной торговли", - добавила Матернова.

Напомним, Венгрия призвала ЕС пересмотреть условия импорта продукции птицеводства из третьих стран из-за уменьшения потребления вследствие эпидемии коронавируса.

Украина занимает третье место среди главных экспортеров курятины в страны ЕС, уступая Бразилии и Таиланду.

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