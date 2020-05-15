В Угорщині відкрили 87 справ за поширення "неправдивої інформації про коронавірус"

В Угорщині на підставі закону для протидії епідемії коронавірусу відкрили 87 справ за "поширення неправдивої інформації про коронавірус", частина з яких стосується критиків уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Поліція Угорщини ввечері у середу повідомила, що на підставі закону з початку дії надзвичайного стану відкрили 87 проваджень.

"Поліція відкрила 87 проваджень у зв’язку з надзвичайним станом, за поширення панічних новин та 27 – за залякування громадськості. З них 38 знаходяться на розгляді, у 6 пред’явлено звинувачення. Загалом допитали 16 підозрюваних", - йдеться в офіційному повідомленні пресслужби поліції.

Politico зазначає, що частина цих справ стосуються публікацій у соцмережах, в яких критикували уряд Віктора Орбана.

Зокрема, у середу поліція прийшла з обшуком до активіста Яноша Щока-Суч, на підставі провадження щодо його посту у Facebook. У нього вилучили смартфон і ноутбук.

З приводу публікації у соцмережах відкрили провадження також проти Андраша Кушинського – він у своєму пості критикував урядове рішення про послаблення карантину. Провадження врешті закрили.

Представник уряду Угорщини Гергей Гуйяш на запитання щодо цих фактів сказав, що оскільки деяких таких підозрюваних відпустили через декілька годин, це "свідчить про силу верховенства права".

Міністр юстиції Юдіт Варга наголошує, що надзвичайні заходи, запроваджені урядом, не обмежують діяльність ЗМІ та свободу слова. "Ніхто не може серйозно стверджувати, що свобода вираження поглядів включає зумисне поширення брехні, особливо коли це ставить під загрозу ефективну протидію пандемії", - зазначає вона.

Виконавча директорка Угорської спілки громадянських свобод Стефанія Капрончай коментує, що поліція діяла відповідно до норм законодавства, але у даних випадках затримання та вилучення техніки "були очевидно надмірним заходом".

Нагадаємо, вчора депутати Європарламенту висловили стурбованість надзвичайним законодавством в Угорщині проти COVID-19 і закликали Єврокомісію та Раду ЄС ввести санкції та припинити виплати Угорщині.

Напередодні дебатів Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині.