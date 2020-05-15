В Венгрии открыли 87 дел за распространение "неправдивой информации о коронавирусе"

В Венгрии на основании закона по противодействию эпидемии коронавируса открыли 87 дел за "распространение ложной информации о коронавирусе", часть из которых касается критики правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Полиция Венгрии вечером в среду сообщила, что на основании закона с начала действия чрезвычайного положения открыли 87 производств.

"Полиция открыла 87 производств в связи с чрезвычайным положением, за распространение панических новостей и 27 - за запугивание общественности. Из них 38 находятся на рассмотрении, по шести предъявлено обвинение. Всего допросили 16 подозреваемых", - говорится в официальном сообщении пресс-службы полиции.

Politico отмечает, что часть этих дел касаются публикаций в соцсетях, в которых критиковали правительство Виктора Орбана.

В частности, в среду полиция пришла с обыском к активисту Яношу Щока-Суч, на основании производство по его посту в Facebook. У него изъяли смартфон и ноутбук.

По поводу публикации в соцсетях открыли производство также против Андраша Кушинского - он в своем посте критиковал правительственное решение об ослаблении карантина. Производство закрыли.

Представитель правительства Венгрии Гергей Гуйяш на вопрос относительно этих фактов сказал, что поскольку некоторых таких подозреваемых отпустили через несколько часов, это "свидетельствует о силе верховенства права".

Министр юстиции Юдит Варга отмечает, что чрезвычайные меры, введенные правительством, не ограничивают деятельность СМИ и свободу слова. "Никто не может серьезно утверждать, что свобода выражения мнений включает умышленное распространение лжи, особенно когда это ставит под угрозу эффективное противодействие пандемии", - отмечает она.

Исполнительная директор Венгерского союза гражданских свобод Стефания Капрончай комментирует, что полиция действовала в соответствии с нормами законодательства, но в данных случаях задержания и изъятия техники "были очевидно избыточной мерой".

Напомним, вчера депутаты Европарламента выразили обеспокоенность чрезвычайным законодательством в Венгрии против COVID-19 и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии.

Накануне дебатов Венгрия обвинила Европейский парламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране - при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

О принятом в Венгрии законе читайте подробнее в статье: "Привет, диктатор!": Как и почему Орбан наделил себя абсолютной властью в Венгрии.