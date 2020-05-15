Німеччина послабить вимогу обов’язкового 14-денного карантину для приїжджих

У наступні дні 16 федеральних земель Німеччини послаблять вимогу карантину для приїжджих з-за кордону, введену через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Наразі Міністерство внутрішніх справ працює над новим регулюванням для всіх федеральних земель країни, повідомило міністерство в п'ятницю.

Речник міністерства заявив, що Німеччина скасує правила карантину для подорожуючих, які прибувають з Європейського Союзу, Шенгенської зони і Великої Британії. Очікується, що відбувати карантин будуть змушені лише приїжджі із зон ризику.

У Північному Рейн-Вестфалії, найбільш населеній землі Німеччини на кордоні з Бельгією та Нідерландами, карантинна вимога була знята в п'ятницю.

Наразі у кількох німецьких землях є вимога, аби той, хто в’їжджає до Німеччини із сусідньої європейської країни, відбував 14-денну самоізоляцію.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер виступив із рекомендацією послабити діючі норми карантину та застосовувати їх лише до людей, які раніше перебували у не сусідніх країнах. Однак кожна земля може встановити свої правила.

У вівторок Вищий адміністративний суд Нижньої Саксонії скасував вимогу карантину після позову власника будинку для відпочинку у Швеції, тим самим спричинивши дискусію по всій Німеччині.