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Німеччина послабить вимогу обов’язкового 14-денного карантину для приїжджих

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:56

У наступні дні 16 федеральних земель Німеччини  послаблять вимогу карантину для приїжджих з-за кордону, введену через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

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Наразі Міністерство внутрішніх справ працює над новим регулюванням для всіх федеральних земель країни, повідомило міністерство в п'ятницю.

Речник міністерства заявив, що Німеччина скасує правила карантину для подорожуючих, які прибувають з Європейського Союзу, Шенгенської зони і Великої Британії. Очікується, що відбувати карантин будуть змушені лише приїжджі із зон ризику. 

У Північному Рейн-Вестфалії, найбільш населеній землі Німеччини на кордоні з Бельгією та Нідерландами, карантинна вимога була знята в п'ятницю.

Наразі у кількох німецьких землях є вимога, аби той, хто в’їжджає до Німеччини із сусідньої європейської країни, відбував 14-денну самоізоляцію. 

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер виступив із рекомендацією послабити діючі норми карантину та застосовувати їх лише до людей, які раніше перебували у не сусідніх країнах. Однак кожна земля може встановити свої правила.

У вівторок Вищий адміністративний суд Нижньої Саксонії скасував вимогу карантину після позову власника будинку для відпочинку у Швеції, тим самим спричинивши дискусію по всій Німеччині.

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