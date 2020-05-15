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Германия ослабит требование обязательного 14-дневного карантина для приезжих

Пятница, 15 мая 2020, 14:56

В последующие дни 16 федеральных земель Германии ослабят требование карантина для приезжих из-за рубежа, введенное из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

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Сейчас Министерство внутренних дел работает над новым регулированием для всех федеральных земель страны, сообщило министерство в пятницу.

Представитель министерства заявил, что Германия отменит правила карантина для путешественников, прибывающих из Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Ожидается, что отбывать карантин будут вынуждены только приезжие из зон риска.

В Северном Рейне-Вестфалии, самой населенной земли Германии на границе с Бельгией и Нидерландами, карантинное требование было снято в пятницу.

Сейчас в нескольких немецких землях есть требование, чтобы тот, кто въезжает в Германию из соседней европейской страны, отбывал 14-дневную самоизоляцию.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер выступил с рекомендацией ослабить действующие нормы карантина и применять их только к людям, которые ранее находились у не соседних странах. Однако каждая земля может установить свои правила.

Во вторник Высший административный суд Нижней Саксонии отменил требование карантина после иска владельца дома для отдыха в Швеции, тем самым вызвав дискуссию по всей Германии.



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