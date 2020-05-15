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Жителей Венеции попросили оставаться дома из-за взрыва на химзаводе

Пятница, 15 мая 2020, 15:34

В пятницу в промышленной зоне Венеции произошел взрыв на химическом заводе, в связи с которым власти призвали жителей закрыть окна и двери и оставаться дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера, в нескольких километрах от исторического центра Венеции. В результате был ранен рабочий.

 
 

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная служба. В результате взрыва в небо поднялся густой столб черного дыма, который был виден со всех уголков города. Власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

На заводе, который находится в эпицентре забастовок и протестов в связи с опасениями по поводу безопасности, производят краски, растворители и отбеливатели.

Около часа дня пожарным удалось потушить основной огонь.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Италия только недавно начала ослаблять жесткий карантин и снимать ограничения на передвижение. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.

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