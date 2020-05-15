Brexit: Лондон і Брюссель обмінялися погрозами, прогресу в переговорах майже немає

Велика Британія і Європейський Союз обмінялися погрозами в п'ятницю з приводу угоди про вільну торгівлю після Brexit, попередивши, що якщо інша сторона не поступиться, то жодної угоди не буде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сполучене Королівство покинуло Євросоюз 31 січня, але основні умови його членства залишаються в силі на перехідний період до кінця цього року, що дає країні час для переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю з блоком.

Досі переговори були не надто успішними.

"Ми досягли дуже незначного прогресу в досягненні угоди з найважливіших невирішених питань між нами", - сказав головний перемовник Британії Девід Фрост після тижневих переговорів.

Читайте також Британія виключає продовження перехідного періоду після Brexit

Головним каменем спотикання стали так звані правила "рівних умов гри", які, на думку ЄС, необхідні для забезпечення того, щоб Британія не підривала стандарти Євросоюзу. Однак Британія відкидає ці правила як такі, що прив'язують її до європейських законів.

Фрост сказав, що головною перешкодою для укладення угоди була наполеглива вимога ЄС включити ряд "нових і незбалансованих" пропозицій у рівні умови гри.

Головний перемовник ЄС Мішель Барньє своєю чергою заявив, що Британія відмовилася вести повноцінну розмову з цього питання і що досягнутий прогрес незначний.

Джерела в ЄС повідомили, що прогрес незначний майже у всьому - від рибальства і сільського господарства до фармацевтичних правил і тарифів.

"Обидві сторони погодилися на незгоду одна з одною", - сказав один з дипломатів після передостаннього раунду переговорів. Останній раунд переговорів стартує 1 червня.

Потім обидві сторони повинні оцінити досягнутий прогрес і домовитися про продовження переговорів, від чого Лондон відмовляється.