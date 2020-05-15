Brexit: Лондон и Брюссель обменялись угрозами, прогресса в переговорах почти нет

Великобритания и Европейский Союз обменялись угрозами в пятницу по поводу соглашения о свободной торговле после Brexit, предупредив, что если другая сторона не уступит, то никакого соглашения не будет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 31 января, но основные условия его членства остаются в силе на переходный период до конца этого года, что дает стране время для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с блоком.

До сих пор переговоры были не слишком успешными.

"Мы достигли очень незначительного прогресса в достижении соглашения по важнейшим нерешенным вопросам между нами", - сказал главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост после недельных переговоров.

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Главным камнем преткновения стали так называемые правила "равных условий игры", которые, по мнению ЕС, необходимы для обеспечения того, чтобы Британия не подрывала стандарты Евросоюза. Однако Великобритания отвергает эти правила как привязывающие ее к европейским законам.

Фрост сказал, что главным препятствием для заключения соглашения было настойчивое требование ЕС включить ряд "новых и несбалансированных" предложений в равные условия игры.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в свою очередь заявил, что Великобритания отказалась вести полноценный разговор по этому вопросу и достигнутый прогресс незначителен.

Источники в ЕС сообщили, что прогресс незначителен почти во всем - от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов.

"Обе стороны согласились на несогласие друг с другом", - сказал один из дипломатов после предпоследнего раунда переговоров. Последний раунд переговоров стартует 1 июня.

Затем обе стороны должны оценить достигнутый прогресс и договориться о продолжении переговоров, от чего Лондон отказывается.