Молдовські ветерани збирають протест проти "мафіозного режиму" при владі

Національна рада ветеранів воєн у Молдові оголосила, що збирається провести протест в центрі Кишинева "проти бандитів і злодіїв у владі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Акція протесту призначена на 10 годину ранку 17 травня. Рада ветеранів закликала місцеві органи влади допомогти організувати транспорт для охочих взяти участь у протесті з інших районів, а також забезпечити всіх масками.

Організація заявила, що вимагатиме відставки "безпорадних політиків, крадіїв мільярдів і корупціонерів при владі".

"Вони зрадили молдовський народ, коли організували контрабанду разом з бандитами з Придністров'я, коли звільнили від податків придністровські підприємства, визнали дипломи їх навчальних закладів. За 30 років жодна влада не взялася за вирішення конфлікту і не взяла на себе відповідальність за це", - пояснили ветерани необхідність вийти тепер на протест.

Також ветерани відзначили, що влада так і не виконала їхні вимоги, які вони висунули під час протесту в березні 2020 року.

Нагадаємо, 2 березня 2020 року ветерани провели акцію протесту в центрі Кишинева біля будівлі уряду. Вони вимагали відставки уряду Іона Кіку, президента Ігоря Додона і нових соціальних пільг для ветеранів.

Під час акції її учасники спробували увійти до будівлі уряду і розбили скло в дверях, а також перекрили центральні вулиці міста.