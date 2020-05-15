Молдавские ветераны собирают протест против "мафиозного режима" при власти

Национальный совет ветеранов войн в Молдове объявил, что собирается провести протест в центре Кишинева "против бандитов и воров при власти".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Акция протеста назначена на 10:00 17 мая. Совет ветеранов призвал местные органы власти помочь организовать транспорт для желающих принять участие в протесте из других районов, а также обеспечить всех масками.

Организация заявила, что будет требовать отставки "беспомощных политиков, воров и коррупционеров при власти".

"Они предали молдавский народ, когда организовали контрабанду вместе с бандитами из Приднестровья, когда освободили от налогов приднестровские предприятия, признали дипломы их учебных заведений. За 30 лет ни одна власть не взялась за решение конфликта и не взяла на себя ответственность за это", - объяснили ветераны необходимость выйти теперь на протест.

Также ветераны отметили, что власти так и не выполнили их требования, которые они выдвинули во время протеста в марте 2020 года.

Напомним, 2 марта ветераны провели акцию протеста в центре Кишинева у здания правительства. Они требовали отставки правительства Иона Кику, президента Игоря Додона и новых социальных льгот для ветеранов.

Во время акции ее участники попытались войти в здание правительства и разбили стекло в дверях, а также перекрыли центральные улицы города.