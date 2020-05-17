В Європарламенті розповіли про масштабний витік даних

Інформація про більш ніж тисячу співробітників і членів Європейського парламенту потрапила у відкритий доступ, що у ЄП називають "серйозним порушенням".

Про це сказав POLITICO віцепрезидент Європарламенту з ІТ-політики Марсель Колайя, передає "Європейська правда".

Ці дані включають в себе 1200 облікових засобів виборних посадових осіб і співробітників, а також ще 15 000 облікових засобів інших фахівців у справах ЄС.

Розкрита інформація - "величезна кількість даних" - включає в себе конфіденційну інформацію та зашифровані паролі, додав він.

Це відбувалося з системи, яка була запущена під офіційним доменом Європейського парламенту ".europarl.Eu".

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"Система, про яку йде мова, - це система, керована однією конкретною політичною групою, і це були дані цієї політичної групи, - сказав Колайя, - Вони відразу ж дізналися про цей інцидент".

Колайя відмовився повідомити, яка саме політична група постраждала. Але інформація, побачена POLITICO про постраждалий сервер,дозволяє припускати, що йдеться про найбільшу фракцію в Європарламенті – Європейську народну партію.

Представник ЄНП у свою чергу зазначив, що в мережу потрапили дані застарілої бази,я кА використовувалася в 2018 році. За його словами, поточна база даних і сервери ЄНП не розкриті.

Вперше порушення безпеки було виявлено в п'ятницю індійською компанією з кібербезпеки Shadowmap, засновник якої Яш Кадакія повідомив, що вона виявила файли, що містять такі дані, як паролі, посадові інструкції та іншу особисту інформацію, через Інтернет-портал, який є частиною домену парламенту і використовується його посадовими особами.

Незахищені дані також включають інформацію про тисячі людей, які мають зв'язки з політичними партіями та інститутами, включаючи членів агентств ЄС та органів влади.