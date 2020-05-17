В Европарламенте рассказали о масштабной утечке данных

Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европейского парламента попала в открытый доступ, что в ЕП называют "серьезным нарушением".

Об этом сказал POLITICO вицепрезидент Европарламента по ИТ-политике Марсель Колайя, передает "Европейская правда".

Эти данные включают в себя 1200 учетных средств выборных должностных лиц и сотрудников, а также еще 15 000 учетных записей других специалистов по делам ЕС.

Раскрыта информация - "огромное количество данных" - включает в себя конфиденциальную информацию и зашифрованные пароли, добавил он.

Это происходило из системы, которая была запущена под официальным доменом Европейского парламента ".europarl. Eu".

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"Система, о которой идет речь, - это система, управляемая одной конкретной политической группой, и это были данные этой политической группы, - сказал Колайя, - Они сразу же узнали об этом инциденте".

Колайя отказался сообщить, какая именно политическая группа пострадала. Но информация, увиденная POLITICO о пострадавшем сервере, позволяет предполагать, что речь идет о крупнейшей фракции в Европарламенте-Европейской народной партии.

Представитель ЕНП в свою очередь отметил,что в Сеть попали данные устаревшей базы, я кА использовалась в 2018 году. По его словам, текущая база данных и серверы ЕНП не раскрыты.

Впервые нарушение безопасности было обнаружено в пятницу индийской компанией по кибербезопасности Shadowmap, основатель которой Яш Кадакія сообщил, что она обнаружила файлы, которые содержат такие данные, как пароли, должностные инструкции и другую личную информацию, через Интернет-портал, который является частью домена парламента и используется его должностными лицами.

Незащищенные данные также включают информацию о тысячах людей, имеющих связи с политическими партиями и институтами, включая членов агентств ЕС и органов власти.