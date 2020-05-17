В Албанії протести через знесення будівлі Національного театру

Албанська влада почала зносити будівлю Національного театру рано вранці в неділю після розгону акторів і активістів, які захищали це місце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ось уже більше двох років актори, активісти і опозиція оскаржують плани соціалістичного прем'єр-міністра Еді Рами побудувати новий театр, заявляючи, що існуюча будівля є частиною спадщини країни, і звинувачують його в корупції.

Перед світанком з'явилися значні сили поліції і за допомогою перцевого газу відтіснили членів Альянсу із захисту театру. Потім будівельники почали зносити передню колону будівлі, на якій було написано "Національний театр".

Протестувальники штовхали поліцейських, які блокували їм доступ до будівлі, і скандували "Геть диктатуру", що призвело до 37 арештів. Один поліцейський був госпіталізований після того, як його вдарили протестувальники, очевидці повідомляють також про щонайменше одного пораненого протестувальника.

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Доля будівлі, побудованої в 1939 році і перетвореної в Національний театр в 1945 році, розділила суспільство, і багато хто обурений, що Рама вирішив діяти під час коронавірусних обмежень.

"Мова йде вже не про знесення театру, а про падіння демократії і свободи. Ми знаходимося в диктатурі", - сказав один з членів Альянсу.

Уряд Рами стверджує, що театр старий і потребує модернізації, особливо -після побудови нового футбольного стадіону і ринку.

"Це ті ж самі люди, які повстають проти будь-якого проекту в Тирані. Вони не хочуть розвитку, але вони не можуть зупинити Тирану", - заявив Рама.

Критики початкового плану будівництва нового театру заявили, що проведення робіт довірили одному з бажаних партнерів уряду без проведення тендеру. Однак у лютому уряд відкликав цей проєкт.

Протестувальники кажуть, що закон вимагає шестимісячного терміну для затвердження нового проєкту і що уряд не забезпечив належних дозволів на проведення знесення.

Марія Габріель, комісар Європейського Союзу з інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді, минулого тижня закликала продовжити обговорення, перш ніж буде прийнято будь-яке рішення по театру.

Президент Ілір Мета, чиї обов’язки більше церемоніальні, подав скаргу до Конституційного Суду на знесення будівлі, яке він назвав"юридичним, моральним і конституційним злочином". Суд ще не прийняв рішення.