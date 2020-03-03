Албанська опозиція вийшла на протест проти провалу судової реформи

Тисячі прихильників опозиції у понеділок вийшли на акцію протесту проти уряду, який вони звинувачують у порушенні Конституції, зв’язках з організованою злочинністю і провалі судової реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractive.

Близько 8 тисяч людей привітали на акції президента Іліра Мету, який скликав протест, заявивши, що його обов’язок – очолити "боротьбу проти "державного перевороту".

Албанія під контролем європейських та американських експертів перевіряє 850 суддів і прокурорів, щоб викорінити корупцію із судової системи. Більшість суддів Верховного і Конституційного суду були звільнені, що спонукало багатьох албанців заявити про підтвердження корумпованості судової влади.

Однак опозиція стверджує, що уряд намагається встановити невиправданий контроль над судовою системою та провалив реформу.

Заповнення вакантних місць у судовій системі перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій. Президент Ілір Мета навіть подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, звинувативши їх у порушенні Конституції. Мовляв, вони позбавили його повноважень.

На мітингу Мета підписав наказ про скасування одного із суперечливих законопроєктів, хоча цей крок був символічний. Він також пригрозив розпустити парламент.

Албанська опозиція хоче, щоб дострокові вибори вирішили політичну кризу, що склалася.

Європейський Союз заявив Албанії, що реформи повинні залишатися її пріоритетом, якщо вона хоче приєднатися до блоку.