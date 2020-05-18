Британська залізниця впроваджує додаткові заходи від скупчення людей

Британські залізниці впроваджують додаткові заходи для того, щоб уникнути скупчень людей на станціях та в поїздах після послаблення карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Зокрема, на найбільш завантажених станціях з’явився спеціальний персонал, що стежить за кількістю людей. Посадку та вхід на платформу можуть обмежувати, якщо там вже зібралося багато пасажирів.

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Порівняно з часом жорсткого карантину, кількість рухомого складу на лініях збільшили. У вагонах поїздів частину сидячих місць заблокували, щоб забезпечити більшу дистанцію між пасажирами.

Розглядають і більш радикальні заходи, як вимагати від пасажирів резервувати заздалегідь час прибуття на станцію і так обмежувати кількість людей; перекривати вхід на станцію, якщо пасажиропотік надто щільний; резервувати окремі вагони для пасажирів станцій, що розташовані на середині і в кінці маршруту та проїжджати наступні станції без зупинки, якщо вагони вже заповнені.

Спершу були побоювання, що після послаблення карантину кількість пасажирів різко зросте, але поки що цього не спостерігається. Пасажиропотік минулого тижня дещо зріс, але на найбільш завантажених станціях все одно становив близько 10% від звичайної завантаженості до початку епідемії.

Нагадаємо, з минулої середи у Британії дозволили вийти на роботу людям, які за типом зайнятості не можуть працювати дистанційно, але закликали максимально уникати громадського транспорту. Всіх решта просять і далі працювати з дому.