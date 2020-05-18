Британская железная дорога внедряет дополнительные меры против скопления людей

Британские железные дороги внедряют дополнительные меры для того, чтобы избежать скопления людей на станциях и в поездах после ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В частности, на наиболее загруженных станциях появился специальный персонал, который следит за количеством людей. Посадку и вход на платформу могут ограничивать, если там уже собралось много пассажиров.

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По сравнению со временем жесткого карантина количество подвижного состава на линиях увеличили. В вагонах поездов часть сидячих мест заблокировали, чтобы обеспечить большую дистанцию ​​между пассажирами.

Рассматривают и более радикальные меры, как требовать от пассажиров резервировать заранее время прибытия на станцию ​​и так ограничивать количество людей; перекрывать вход на станцию, если пассажиропоток слишком плотный; резервировать отдельные вагоны для пассажиров станций, расположенных на середине и в конце маршрута и проезжать следующие станции без остановки, если вагоны уже заполнены.

Сначала были опасения, что после ослабления карантина количество пассажиров резко возрастет, но пока этого не наблюдается. Пассажиропоток на прошлой неделе несколько вырос, но на наиболее загруженных станциях все равно составлял около 10% от обычной загруженности до начала эпидемии.

Напомним, с прошлой среды в Британии разрешили выйти на работу людям, которые по типу занятости не могут работать дистанционно, но призвали максимально избегать общественного транспорта. Всех остальных просят и дальше работать из дома.