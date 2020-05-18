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Португалія відкрила ресторани, музеї і дитсадки

Понеділок, 18 травня 2020, 14:59

Португалія сьогодні вступила в другу фазу плану щодо скасування карантинних обмежень, відкривши ресторани, кафе, великі магазини і музеї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

У ресторанах діють суворі правила гігієни, і вони можуть обслуговувати тільки половину своїх столів.

Прем'єр-міністр Антоніо Кошта почав свій день з повернення в улюблене кафе біля свого будинку в лісабонському районі Бенфіка. "Я дійсно сумував за ранковою кавою на терасі - це бонус", - сказав він журналістам. Кошта запланував обід в ресторані зі спікером парламенту.

Шкільні заняття поновилися для дітей в останніх двох класах старшої школи, щоб дати їм можливість підготуватися до іспитів. Також відновили роботу дитячі садки.

З початку епідемії в Португалії зафіксовано майже 30 тисяч інфікованих коронавірусом і 1218 летальних випадків. Рівень зараження становить 2848 осіб на мільйон населення - це менше, ніж в сусідній Іспанії; щоденний приріст нових інфекцій був нижче 1 відсотка протягом тижня.

Нагадаємо, Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

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