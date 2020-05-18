Португалия открыла рестораны, музеи и детсады

Португалия сегодня вступила во вторую фазу плана по отмене карантина, открыв рестораны, кафе, крупные магазины и музеи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

В ресторанах действуют строгие правила гигиены, и они могут обслуживать только половину своих столов.

Премьер-министр Антониу Кошта начал свой день с возвращения в любимое кафе возле своего дома в лиссабонском районе Бенфика. "Я действительно скучал по утреннему кофе на террасе - это бонус", - сказал он журналистам. Кошта запланировал обед в ресторане со спикером парламента.

Школьные занятия возобновились для детей в последних двух классах старшей школы, чтобы дать им возможность подготовиться к экзаменам. Также возобновили работу детские сады.

С начала эпидемии в Португалии зафиксировано почти 30 000 инфицированных коронавируса и 1218 летальных случаев. Уровень заражения составляет 2848 человек на миллион населения - это меньше, чем в соседней Испании; ежедневный прирост новых инфекций был ниже 1 процента в течение недели.

Напомним, Испания стремится вновь открыть границы для путешественников ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменено карантин.