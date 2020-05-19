Джапарова розповіла, чим буде займатися в МЗС 

Еміне Джапарова, кандидатуру якої узгодили на посаду першого заступника міністра закордонних справ України, планує займатися питаннями анексованого Криму та публічної дипломатії.

Про це вона повідомила у коментарі "Крим.Реалії", пише "Європейська правда".

"Все починалося з пропозиції міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якого я знаю давно і з яким ми довгий час працювали. Головним для мене було зберегти можливість займатися питанням Криму. Це перше, що я запитала у міністра і отримала позитивну відповідь. Дмитро вже трохи привідкрив завісу того, якими ще питаннями я буду займатися, а саме - публічною дипломатією", - розповіла Джапарова про процес свого призначення.

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Вона уточнила, що президент Володимир Зеленський погодив її кандидатуру на зустрічі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і представниками Меджлісу 18 травня.

"Узгодження президентом було точно символічним і планувалося на 18 травня. У нас відбулася зустріч президента з лідерами кримськотатарського народу - Мустафою Джемілєвим, Рефатом Чубаровим, Ахтемом Чийгозом і іншими, в тому числі представниками громадського сектору. Під час цієї зустрічі президент оголосив, що погодив мою кандидатуру", - сказала Джапарова.

"Це потужний сигнал кримським татарам, в тому числі в окупований Крим. Коли на таку високу і відповідальну посаду призначається кримська татарка, мова в тому числі йде і про політичне рішення. Крім того, призначення заступників міністрів закордонних срав - це в тому числі сигнал для інших країн", - додала вона.

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