Джапарова рассказала, чем будет заниматься в МИД

Эмине Джапарова, кандидатуру которой согласовали на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии.

Об этом она сообщила в комментарии "Крым.Реалии", пишет "Европейская правда".

"Все начиналось с предложения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которого я знаю давно и с которым мы долгое время работали. Главным для меня было сохранить возможность заниматься вопросом Крыма. Это первое, что я спросила у министра и получила положительный ответ. Дмитрий уже немного приоткрыл завесу того, какими еще вопросами я буду заниматься, а именно - публичной дипломатией", - рассказала Джапарова о процессе своего назначения.

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Она уточнила, что президент Владимир Зеленский согласовал ее кандидатуру на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса 18 мая.

"Согласование президентом был точно символическим и планировалось на 18 мая. У нас состоялась встреча президента с лидерами крымскотатарского народа - Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым, Ахтемом Чийгозом и другими, в том числе представителями общественного сектора. Во время этой встречи президент объявил, что согласовал мою кандидатуру", - сказала Джапарова.

"Это мощный сигнал крымским татарам, в том числе в оккупированный Крым. Когда на такую ​​высокую и ответственную должность назначается крымская татарка, речь в том числе идет и о политическом решении. Кроме того, назначение заместителей министров иностранных срав - это в том числе сигнал для других стран", - добавила она.

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