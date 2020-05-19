Мальта використовує приватні човни, щоб повертати мігрантів у Лівію – ЗМІ

Мальта використовує приватні судна для транспортування мігрантів назад у зону конфлікту у Лівії.

Про це йдеться у розслідуванні The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Мальтійський уряд нібито наймає приватні судна, щоб діяти від імені своїх збройних сил. Потім ці судна перехоплюють човни мігрантів в морі і повертають їх в лівійські місця утримання.

Одна з мігранток, яка разом з іншими людьми намагалася потрапити в Європу в середині квітня, дала свідчення про цю практику. Судно було зупинено найнятим мальтійською владою судном, яке доставило всіх, хто перебував на борту в лівійську столицю Тріполі.

"Команда корабля сказала нам, що вони прийшли не для того, щоб врятувати нас, але вони працюють на Мальту", - сказала жінка. У той час на борту човна вже загинуло семеро людей. Ще двоє загинули, коли судно було перехоплене, і ще троє - на зворотному шляху до Лівії. В цілому загинули 12 мігрантів.

Голосові повідомлення, отримані групою журналістів-розслідувачів, також підтверджують це. Свідчення жінки-мігрантки також збігається з іншими заявами мігрантів, які подзвонили на гарячу лінію для мігрантів в Середземномор'ї.

Мальтійський уряд відмовився коментувати дані свідчення.