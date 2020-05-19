Мальта использует частные лодки, чтобы возвращать мигрантов в Ливию - СМИ

Мальта использует частные суда для транспортировки мигрантов обратно в зону конфликта в Ливии.

Об этом говорится в расследовании The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Мальтийское правительство якобы нанимает частные суда, чтобы действовать от имени своих вооруженных сил. Затем эти суда перехватывают лодки мигрантов в море и возвращают их в ливийские места содержания.

Одна из мигрантов, которая вместе с другими людьми пыталась попасть в Европу в середине апреля, дала показания об этой практике. Судно было остановлено нанятым мальтийской властью судном, которое доставило всех, кто находился на борту, в ливийскую столицу Триполи.

"Команда корабля сказала нам, что они пришли не для того, чтобы спасти нас, но они работают на Мальту", - сказала женщина. В то время на борту лодки уже погибли семь человек. Еще двое погибли, когда судно было перехвачено, и еще трое - на обратном пути в Ливию. В общей сложности погибли 12 мигрантов.

Голосовые сообщения, полученные группой журналистов-расследователей, также подтверждают это. Свидетельство женщины-мигрантки также совпадает с другими заявлениями мигрантов, позвонивших на горячую линию для мигрантов в Средиземноморье.

Мальтийское правительство отказалось комментировать данные показания.